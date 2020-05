Doi mari constructori auto amână planurile de fuziune completă

Doi mari constructori auto, Renault şi Nissan, și-au amânat planurile de fuziune completă, transmite Reuters, citând surse din interiorul alianței. Motivul se află în faptul că producătorul nipon este nemulțumit de faptul că grupul francez nu are o contribuție echitabilă la lucrările de inginerie din Japonia.

Companiile vor anunța, în această săptămână, planuri de restructurare, care pot include concedieri şi închideri de fabrici.

Nissan, Renault şi Mitsubishi vor avea o conferinţă comună, în date de 27 mai, unde ar putea prezenta noua abordare a alianţei.



Strategia, parte a planului de redresare pe trei ani, va include un mod nou de lucru cu Renault, prin care cele două companii îşi vor împărţi zonele de responsabilitate. Analiştii apreciază că Renault şi Nissan nu au reuşit să atingă întregul potenţial al alianţei lor şi din cauza tensiunilor privind zonele de control.



Planul este sprijinit de directorul operaţional al Nissan, Ashwani Gupta, şi de preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard. Potrivit strategiei, Nissan va deveni lider în Europa pe segmentul SUV-urilor, şi va fi subordonat pe segmentul vehiculelor comerciale şi a maşinilor mici de oraş, unde va conduce Renault.



Renault lucrează la un plan de restructurare, care vizează realizarea unor economii în valoare de două miliarde de euro, pe parcursul a trei ani. Compania va anunța restrângerea drastică a gamei de vehicule.



Renault şi Nissan sunt parteneri din 1999, iar Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot în grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



Alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine în toată lumea.