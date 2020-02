Doi români din Marea Britanie arestați pentru viol. În pofida probelor ADN, agresorii neagă

O britanică de 40 de ani a fost violată de doi români, după ce a sărbătorit aniversarea de 70 de ani a mamei sale în cel mai vechi restaurant din Londra, relatează dailymail.uk.

Constantin Ionescu și Nicolae Dragoi sunt acuzați că au abuzat sexual o femeie în noaptea de 9 decembrie 2019. Primul are 32 de ani și era maestru bucătar la localul Cote, parte a lanțului francez Brasserie. Nicolae Drăgoi lucra paznic în același restaurant, are 42 de ani, este căsătorit și are copii. Cei doi au săvârșit fapta după terminarea turelor de 15 ore.

„Doamna ne-a violat, de fapt”, a declarat poliției Nicolae Drăgoi.

„Acesta este un caz neobișnuit, genul de viol pe care îl vezi în filme și la televizor, în care victima nu a fost deloc cunoscută celor două persoane care au atacat-o. Este genul de viol de bandă. Ce au făcut acești doi inculpați a fost să atace o doamnă care băuse, fiind la sfârșitul unei nopți petrecute în oraș cu familia”, a spus procurorul Olivere Dunkin.

Femeia a povestit poliției că și-a petrecut ziua la cumpărături în Covent Garden împreună cu soțul ei, după care au mers împreună cu mama sa la restaurantul Rules, cel mai vechi din Londra. Cuplul s-a întors apoi în orașul unde locuia și a decis să meargă la un pub. Când britanica a părăsit barul consumase deja foarte mult alcool.

„Victima are două amintiri distincte. Unul dintre agresori alerga și urla în sus și în jos pe stradă, epuizat și fără suflare. Următoarea amintire este aceea că a fost pusă la pământ, cu fața în jos, de mai multe persoane. Spune că era ținută de încheieturi. A fost ca un vis. Apoi a văzut lumini intermitente și vomitase", a spus procurorul în fața juriului de la Guildford Crown Court.

Acesta a declarat juriului că soțul femeii se plimbase pe stradă strigând-o și o sunase la telefon de 48 de ori. Și el băuse, așa că nu-și putea aminti cum a ajuns acasă.

Există însă și martori. Un alt cuplu, care își petrecuse noaptea în oraș, a observat un bărbat și o femeie care făceau sex pe o alee de lângă bibliotecă. Femeia din cuplu s-a uitat mai atent și a văzut-o pe victimă într-o rochie roșie zăcând inconștientă pe jos, cu doi bărbați deasupra ei, care au încetat să vorbească atunci când au zărit-o. Când a ajuns acasă a sunat la urgență. O ambulanță și poliția au ajuns la locul atacului

Juriul, alcătuit din trei bărbați și nouă femei, a ascultat declarația potrivit căreia cei doi români au fost identificați de managerul lor de la restaurantul Cote, după pozele prezentate.

Raportul medico-legal efectuat victimei arată că ADN-ul găsit în corpul ei se potrivește cu cel al inculpaților. Amândoi au fost interogați înainte și după prezentarea probelor ADN, însă cei doi continuă să nege acuzațiile. Procesul continuă.