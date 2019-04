Doi scafandri australieni implicați în salvarea copiilor blocați în peșteră, decorați de regele Thailandei

Doi scafandri australieni care au jucat un rol esenţial anul trecut în operaţiunea de salvare a celor 12 băieţi thailandezi şi a antrenorului lor de fotbal blocaţi într-o peşteră inundată au fost decoraţi vineri de regele Maha Vajiralongkorn, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Bangkok, potrivit Reuters.



Echipa de fotbal ''Wild Boars'', alcătuită din băieţi cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani, împreună cu antrenorul acestora, de 25 de ani, au rămas captivi pe 23 iunie în timp ce explorau un complex de peşteri din provincia Chiang Rai (în nord) după ce ploile torenţiale au inundat căile de acces.



Operaţiunea de salvare, care a durat 17 zile, a reunit experţi din diferite regiuni ale lumii care s-au oferit să ajute.



Richard Harris şi Craig Challen au făcut parte din echipa principală de salvare, alcătuită din 13 scafandri străini şi cinci scafandri aparţinând marinei thailandeze, care au scos în siguranţă băieţii împreună cu antrenorul acestora.



Acestora le-a fost înmânată distincţia Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, la sediul guvernului din Bangkok, după care salvatorii, reîntorşi pentru prima dată în Thailanda după operaţiunea de salvare de anul trecut, s-au întâlnit cu premierul Prayuth Chan-ocha.

Salvatorii vor călători la Chiang Rai şi vor reveni luni la peştera Tham Luang pentru a se întâlni cu băieţii şi antrenorul acestora.



"Este foarte emoţionant pentru noi să mergem să-i vedem şi să ne asigurăm că sunt bine, să aflăm ce au mai făcut după salvare", a spus Harris.



Harris, medic cu specializare în anestezie, a fost cel care i-a sedat pe băieţi înainte ca aceştia să fie scoşi pe targă prin tunelurile inundate.



În ianuarie, cei doi salvatori au fost desemnaţi ''australienii anului'', una dintre cele mai importante distincţii din Australia.



Regele Vajiralongkorn a conferit diferite distincţii unui număr de 187 de persoane participante în operaţiunea de salvare, dintre care 113 sunt străini, printre care directorul general Tesla Inc, Elon Musk, a relatat în martie Royal Gazette.



Un fost scafandru din armata thailandeză a decedat în timpul operaţiunii de salvare.

