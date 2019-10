Donald Trump a fost huduit la un meci de baseball la care asista alături de soţia sa

Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit duminică de spectatori în timp ce asista în compania soţiei sale Melania la cel de-al cincilea meci de baseball din World Series la Washington, informează luni AFP.



Spectatori au început să huiduie atunci când imaginea lui Donald Trump a fost difuzată pe un ecran uriaş. Ecranul a arătat apoi soldaţi prezenţi în tribune şi huiduielile au încetat, însă spectatori au început atunci să scandeze sloganul "Lock him up!" (Închideţi-l!) la adresa preşedintelui.



"Lock him up!" este un slogan clasic al celor care participau la mitingurile lui Donald Trump împotriva lui Hillary Clinton, rivala sa democrată în timpul alegerilor prezidenţiale din 2016. Adversarii lui Trump au întors acest slogan împotriva lui.



Donald Trump este vizat de o anchetă parlamentară menită să-l destituie. Parlamentarii democraţi încearcă să demonstreze că preşedintele republican a făcut presiune asupra Kievului pentru a obţine informaţii compromiţătoare cu privire la fostul vicepreşedinte american, Joe Biden, până acum creditat cu şanse mari în a-l înfrunta în alegerile prezidenţiale din 2020.



Donald Trump susţine că nu a făcut astfel de presiuni şi compară procedura de destituire care-l vizează cu un "linşaj".

AGERPRES