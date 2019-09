Donald Trump a ironizat-o pe activista Greta Thunberg printr-o postare pe Twitter

Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o prin intermediul unei postări pe Twitter pe activista Greta Thunberg, în vârstă de 16 ani, luni seară. Președintele SUA a ironizat-o pe adolescentă pe seama discursului ei aprins de la summitul pe teme de climă organizat de ONU la New York.

„Pare o fată foarte fericită pe o așteaptă un viitor strălucit și minunat. Mă bucur să văd asta”, a scris Donald Trump pe pagina sa de Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO