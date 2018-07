Donald Trump a jucat golf la complexul său din Scoţia înainte de a pleca spre Finlanda

Preşedintele american Donald Trump a jucat duminică golf la complexul său scoţian din Turnberry, unde este cazat împreună cu soţia sa Melania, înainte de a pleca spre Finlanda, pentru întâlnirea la nivel înalt de luni cu omologul său rus Vladimir Putin, informează EFE şi Reuters.



Potrivit unor fotografii date publicităţii de presa britanică, Trump a profitat de ziua de duminică pentru a juca golf la complexul din Turnberry, situat pe coasta de sud-vest a Scoţiei, aşa că şi-a condus singur maşinuţa de golf, aşa cum o făcuse şi sâmbătă. Totuşi, spre deosebire de sâmbătă, când un grup de oameni au protestat pe o plajă situată aproape de complexul lui Trump, de data aceasta preşedintele american nu s-a mai confruntat cu proteste.



Măsurile de securitate au fost extrem de drastice, atât în interiorul, cât şi în afara complexului, unde au fost impuse restricţii asupra spaţiului aerian. Din acest motiv, poliţia a reţinut duminică un bărbat în vârstă de 55 de ani care, în numele organizaţiei ecologiste Greenpeace, a zburat vineri cu parapanta deasupra complexului din Turnberry pentru a protesta împotriva lui Trump, la câteva minute după sosirea cuplului prezidenţial.



Familia Trump urmează să părăsească duminică Marea Britanie, de pe aeroportul Prestwick din Glasgow, unde Donald Trump şi soţia sa au aterizat vineri, venind din Londra, unde au avut întrevederi cu premierul britanic Theresa May şi au luat ceaiul cu regina Elisabeta a II-a.



Întrebat ce aşteptări are de la întâlnirea cu Vladimir Putin, Trump a spus că nu are aşteptări mari. "Mă duc cu aşteptări reduse. Nu mă duc cu mari aşteptări", a declarat Trump într-un interviu acordat CBS şi pe care postul de televiziune l-a difuzat duminică pe site-ul său. AGERPRES