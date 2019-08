Donald Trump anunţă că viitorul summit al G7 va avea loc probabil la Miami, unde deţine diferite proprietăţi

Preşedintele american Donald Trump a pus capăt luni speculaţiilor privind locul unde se va desfăşura viitorul summit al G7: "Va fi probabil Miami", a spus el la Biarritz, în sudul Franţei, unde a avut loc summitul de anul acesta, transmite DPA.



În legătură cu alegerea pentru întrunirea din 2020 a liderilor celor mai dezvoltate ţări, DPA menţionează că Trump are mai multe proprietăţi în statul Florida şi a fost criticat pentru că organizează vizite oficiale în complexele turistice pe care le deţine; există şi suspiciuni că el obţine câştiguri de pe urma mandatului la Casa Albă. De data aceasta însă, nu este cazul, susţine preşedintele, citat de Reuters.



Iniţial, preşedintele nu a menţionat explicit proprietăţile sale, printre care complexul de golf Trump National Doral, apropiat de aeroportul din Miami. El a insistat însă de mai multe ori că doreşte organizarea summitului lângă aeroport, deoarece infrastructura locală ar facilita activităţile. "Fiecare delegaţie poate avea propria clădire", a arătat el.



La insistenţele reporterilor privind posibilitatea găzduirii summitului la Doral, Trump a replicat că "nu am luat o decizie definitivă, dar e chiar lângă aeroport... adică la câteva minute. E un loc grozav. Are o suprafaţă uriaşă, multe sute de acri. Deci, putem să ne ocupăm de orice se întâmplă", iar hotelul "este aranjat cel mai bine".



Ulterior, el a susţinut că nu ar obţine niciun profit dacă summit-ul ar avea loc în complexul respectiv. "Oamenii mei au vrut asta. Din punctul meu de vedere, nu voi câştiga niciun ban", a declarat el presei, potrivit Reuters.



Trump, originar din New York, deţine şi foloseşte des şi complexul de lux Mar-a-Lago din Palm Beach, la nord de Miami.

