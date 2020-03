Donald Trump anunță un posibil tratament pentru coronavirus. „Să le punem în uz imediat. Oamenii mor, să ne mişcăm repede”

Donald Trump a anunțat că Hidroxiclorochina şi Azitromicina luate împreună „au şansa reală de a produce o mare schimbare în istoria medicinei". Un studiu clinic efectuat cu Hidroxicloroquina pe 25 de pacienţi cu Covid-19 a avut rezultatele promiţătoare.

Preşedintele american a scris pe contul său de Twitter că „Hidroxiclorochina şi Azitromicina luate împreună, au şansa reală de a produce o mare schimbare în istoria medicinei. FDA a reuşit să mute munţii din loc. Mulţumesc! Să le punem în uz imediat. Oamenii mor, să ne mişcăm repede. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....