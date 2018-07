Donald Trump crede că întâlnirea cu Putin va fi mai uşoară decât cea cu Theresa May

Donald Trump nu a ajuns încă în Europa, însă deja îi face viaţa dificilă prim-ministrului Theresa May. Preşedintele SUA a declarat că Marea Britanie a fost în “unele turbulenţe” şi crede că întâlnirea cu Vladimir Putin – inamicul său geopolitic – va fi cea mai uşoară parte a călătoriei sale, scrie Bloomberg.

Pentru a face lucrurile şi mai inconfortabile pentru Theresa May, preşedintele SUA a declarat că are cuvinte frumoase pentru Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, care a demisionat, luni, pe fondul opiniilor diferite pe care le are comparativ cu planul lui May de a părăsi Uniunea Europeană.

“Boris Johnson este un prieten de-al meu”, a spus Donald Trump reporterilor, în contextul în care se pregăteşte pentru un summit NATO, urmat de o călătorie în Marea Britanie. “A fost foarte, foarte drăguţ cu mine. M-a spijinit mult. Şi poate o să vorbesc cu el când ajung acolo. Îmi place de Boris Johnson. Întotdeauna mi-a plăcut de el”.