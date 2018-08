Donald Trump, dispus sa renunte la sanctiunile impotriva Rusiei?

Presedintele Statelor Unite a declarat ca este dispus sa analizeze anularea sanctiunilor impotriva Rusiei, dar numai in cazul in care Moscova va intreprinde pasi concreti pentru o colaborare cu Washingtonul in chestiuni precum Siria si Ucraina.

"Voi analiza, daca vor face ceva in favoarea noastra. Fara asa ceva, nu voi face nimic", a spus Trump pentru agentia Reuters. In acest context, liderul de la Casa Alba a subliniat ca, in pofita atmosferei calduroase de la intrevederea cu omologul sau de la Kremlin, Vladimir Putin, pozitia lui fata de Rusia ramane mai dura ca niciodata.

Merita mentionat ca, in august anul trecut, un punct de vedere similar a fost exprimat si de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, potrivit careia, pentru ca Rusia sa scape de masurile restrictive impuse de Uniunea Europeana, Moscova trebuie sa rezolve principala cauza a instituirii sanctiunilor - criza din Ucraina.