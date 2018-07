Donald Trump în conflict cu directorul publicaţiei The New York Times

Donald Trump a lansat un atac împotrica publicaţiilor "anti-Trump", la doar câteva ore după ce a spus că a avut o "întâlnire foarte bună" cu directorul publicaţiei The New York Times. Directorul publicaţiei i-a atras atenţia preşedintelui SUA în privinţa modului în care clasifică presa, ca fiind "duşmanul poporului", notează The Guardian.

“New York Times şi Amazon Wahington Post nu fac altceva decât să scrie lucruri rele chiar şi despre realizări foarte pozitive”, a scris Trump pe Twitter. “Nu se vor schimba niciodată”.

Casa Albă a confirmat că Donald Trump s-a întâlnit cu directorul The New York Times, Sulzberger, pe 20 iulie. Sulzberg a emis, ulterior, un comunicat prin care a prezentat cele mai dăunătoare acţiuni pentru America.

Sulzberger a spus că este îngrijorat de “retorica anti-presă” la care apelează Donald Trump, pe care l-a “implorat să-şi reconsidere atacul asupra jurnalismului”, atac pe care îl consideră periculos.

La câteva ore de la comunicat, Donald Trump a postat o serie de mesaje pe Twitter prin care afirmă că presa este “înnebunită de sindromul deranjamentului Trump". “90% din relatările din presă despre administraţia mea sunt negative, în ciuda rezultatelor pozitive pe care le obţinem”, a mai scris Trump.