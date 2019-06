Donald Trump începe marţi campania pentru obţinerea unui al doilea mandat

Donald Trump îşi începe marţi campania pentru obţinerea unui al doilea mandat care să-i permită să conducă prima putere a lumii până în ianuarie 2025.



Pe 16 iunie 2015, el se lansa în cursa prezidenţială în timp ce urca pe scara rulantă a Turnului Trump, celebrul zgârie-nori care-i poartă numele situat în inima Manhattan-ului, o scenă uimitoare care acum aparţine istoriei politice americane, scrie AFP.



Pe 18 iunie 2019, el va merge la Centrul Amway din Orlando, Florida, un stat care a oscilat de zeci de ani între democraţi şi republicani şi pe care l-a câştigat la mică diferenţă împotriva lui Hillary Clinton.



Sarcasmul şi zâmbetele amuzate care au salutat anunţul primei sale candidaturi sunt departe. Iar fostul om de afaceri, care tocmai şi-a sărbătorit cei 73 de ani (la 14 iunie), nu-şi ascunde dorinţa de a lupta pe scena electorală.



Prima doamnă Melania ("ea face o treabă fantastică") şi vicepreşedintele Mike Pence ("o persoană cu adevărat excepţională") vor participa la această seară ce va purta marca celebrului slogan ''Make America Great Again''.



Departe de improvizaţia şi cacofonia din 2016, echipa sa de campanie este acum foarte structurată. Pe de altă parte, nu există nimic care să indice că Donald Trump intenţionează să-şi schimbe registrul, să înceteze provocările şi atacurile personale, să joace o carte mai "prezidenţială".



"Din punctul său de vedere, ecuaţia este clară: a funcţionat perfect în 2016 împotriva tuturor riscurilor, va câştiga din nou în 2020, bazându-se pe instinctul său", spune politologul Larry Sabato, de la Universitatea din Virginia.



Dar această strategie nu este lipsită de riscuri.



De la venirea la putere, Trump nu şi-a demonstrat niciodată dorinţa de a-şi extinde harta electorală. O realegere trece astfel printr-o nouă punere în scenă pe aceleaşi baze. Dar drumul se anunţă deosebit de îngust, judecând după alegerile de la jumătatea mandatului, care au arătat o întoarcere puternică a democraţilor în regiunile numite "Rust Belt", ale clasei muncitoare.



În faţa lui, aproximativ douăzeci de bărbaţi şi femei cu profile foarte diferite se luptă pentru nominalizarea Partidului Democrat. Primele dezbateri, organizate în două seri consecutive pentru a cuprinde numărul record de participanţi, vor avea loc la sfârşitul lunii iunie, inclusiv în Florida, în Miami.



Întrebarea care se pune este dacă democraţii au învăţat din eşecul lor surpriză din 2016 şi dacă sunt pregătiţi pentru alegerile din 3 noiembrie 2020.



În opinia istoricului Julian Zelizer, de la Universitatea Princeton, partidul lui Barack Obama încă nu ştie ce strategie să adopte împotriva exuberantului miliardar republican.



La Orlando Trump ar urma să evidenţieze din nou cifrele bune ale economiei americane şi să agite spectrul unui scenariu apocaliptic dacă un democrat îl scoate din Casa Albă după primul său mandat.



"Economia Trump bate toate recordurile şi nu s-a terminat ...", a scris el sâmbătă. "Dar dacă altcineva, în afară de mine, preia frâiele în 2020 (îi cunosc foarte bine pe concurenţii mei), va fi un crah bursier cum nu am mai văzut până acum!".



Întrebat dacă seara de marţi din "Sunshine State" (statul însorit), cum mai este cunoscută Florida, poate însemna un punct de cotitură, Julian Zelizer are îndoieli, amintind că Donald Trump este într-o continuă campanie electorală. "Pentru el, nu este o chestiune de a lansa ceva nou, ci doar de a se asigura că spectacolul în desfăşurare continuă".AGERPRES