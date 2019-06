Donald Trump îşi exprimă speranţa extinderii unui 'acord extrem de substanţial' cu Regatul Unit

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat marţi, la Londra, speranţa că SUA vor reînnoi un ''acord comercial foarte, foarte substanţial'' cu Regatul Unit după ieşirea acestei ţări din Uniunea Europeană, transmit Reuters, AFP şi dpa.



În cadrul unei dezbateri co-prezidate alături de premierul britanic Theresa May, Trump a spus că SUA şi Regatul Unit sunt deja cei mai mari parteneri comerciali.



''Este o şansă, o mare şansă de a prelungi acordul, în special acum în lumina a ceea ce se întâmplă, astfel încât să extindem mult mai mult relaţia noastră comercială. Aşadar vom lucra astăzi la acest aspect, chiar puţin şi mâine şi probabil în următoarele două săptămâni'', a afirmat Donald Trump.



El a felicitat-o pe Theresa May pentru ''munca sa fantastică'', mărturisind că ''a fost o onoare să lucreze cu ea''.



În ceea ce o priveşte, şefa guvernului britanic a spus că ''cele două ţări au un parteneriat extraordinar, pe care îl pot continua''.



Trump a sosit marţi la prânz la reşedinţa premierului britanic în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, după ce în cursul dimineţii a participat la un forum de afaceri.



Mulţi politicieni conservatori pro-Brexit doresc ca viitorul premier britanic să facă o prioritate din acordurile de comerţ liber cu ţările din afara UE, în particular cu SUA, chiar dacă acest lucru ar însemna ca Regatul Unit să părăsească blocul comunitar european fără un acord de retragere.



Pe de altă parte, protestatarii reuniţi în apropierea parlamentului britanic au lansat un balon pe care Donald Trump este înfăţişat ca un bebeluş în scutece.



Unul dintre realizatorii balonului, Leo Murray, a explicat: ''Încercăm să îi reamintim preşedintelui cât de puţin binevenit este în această ţară''.



De asemenea, protestatarii au instalat marţi în centrul Londrei o sculptură a lui Donald Trump care scrie pe Twitter dintr-o toaletă aurită. Activistul Don Lessem a plasat sculptura sa de 5 metri, intitulată ''Dump Trump'' (Trump cel prost), în Trafalgar Square, unde demonstranţii s-au strâns încă de la primele ore ale dimineţii.



Acţiunea precede protestul intitulat ''Together Against Trump'' îndreptat împotriva întrevederii Trump-May, după ce preşedintele SUA a fost primit luni de către Regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham fiind organizată şi o recepţie în onoarea oaspetelui american.



Organizatorii protestelor au promis ''zone tematice'' pentru a evidenţia chestiuni precum schimbările climatice, drepturile migranţilor, combaterea rasismului, drepturile comunităţii LGBTI şi drepturile sindicale.

