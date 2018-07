Donald Trump, luat peste picior de J.K. Rowling

Autoarea britanică de succes J.K. Rowling, creatoarea seriei Harry Potter, a postat mai multe comentarii ironice pe Twitter ca răspuns la un mesaj al preşedintelui SUA, Donald Trump, în care acesta se lăuda că este scriitor.

Autoarea britanică a ţinut să semnaleze şi o greşeala de ortografie făcută de preşedintele Trump în mesajul său, care a fost şters de pe contul său şi înlocuit cu o versiune corectată câteva ore mai târziu.

"După ce am scris mai multe cărţi cu super vânzări şi m-am mândrit oarecum cu abilitatea mea de a scrie, trebuie să mărturisesc că Fake News (mass-media care răspândesc ştiri false) au plăcerea de a-mi scruta constant twit-urile în căutare de greşeli", a publicat preşedintele.

"Într-adevăr, Donald Trump este cel mai bun scriitor de pe Terra", a scris ironic Rowling, care a precizat că cineva "i-a explicat" probabil preşedintelui cum se scrie cuvânt a scruta în engleză - 'pore' - pe care şeful statului l-a scris greşit, 'pour', pe Twitter.

Răspunzându-i unui utilizator care i-a reproşat lui Rowling că îl critică pe preşedinte, scriitoarea i-a replicat că niciodată nu va sprijini "un fanfaron autoritar care este prea prost pentru a-şi da seama cât de prost este".

Preşedintele republican a publicat mai multe cărţi sub semnătura sa, printre care 'Trump: The Art of the Deal' (1987) şi 'Trump: How to Get Rich' (2004). AGERPRES