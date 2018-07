Donald Trump nu este de acord cu actuala strategie a Theresei May pentru Brexit

Theresa May va avea de-a face cu multă presiune pentru a asigura un viitor acord în privința comerțului cu Statele Unite în cadrul unei întâliri cu Donald Trump, la doar câteva zile după ce președintele SUA a avertizat că un „Brexit moale” va „ucide” șansele Marii Britanii, scrie The Guardian.

Astfel, actualul proiect al premierului britanic de a păstra o relație economică strânsă cu UE după Brexit nu satisface dorințele lui Donald Trump, potrivit acestuia.

În cadrul unui interviu care subestimează noua strategie a Theresei May, Trump pune sub semnul întrebării dacă planurile actuale susțin rezultatele referendumului și o acuză pe Theresa May că nu i-a ascultat sfaturile.

„Dacă fac un atfel de acord, vom discuta cu Uniunea Europeană în loc să tratăm cu Marea Britanie, asta va ucide probabil acordul pe care Londra dorește cu ardoare să îl încheie cu Washingtonul”, a avertizat Trump într-un interviu acordat tabloidului britanic The Sun.

În ciuda protestelor puternice din Marea Britanie împotriva președintelui SUA, acesta a umilit-o pe May sugerând că Boris Johnson ar fi un premier grozav.