Donald Trump nu va participa la dineul corespondenților la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump nu va participa, la fel ca în 2017 şi 2018, la sfârşitul lui aprilie, la prestigiosul dineu al Asociaţiei corespondenţilor la Casa Albă, pe care l-a caracterizat vineri drept "plictisitor" şi "prea negativ", relatează AFP, citat de Agerpres.



Acest dineu de gală, eveniment anual al vieţii politice de la Washington, celebrează libertatea presei şi îi dă ocazia preşedintelui să ţină un discurs, în general marcat de autoironie, despre anul care s-a scurs, dar reprezintă şi un prilej ca liderul de la Casa Albă să fie imitat de diverşi comici.



În absenţa unui comic în programul dineului din 2019, prevăzut să aibă loc pe 27 aprilie, Donald Trump, care are relaţii foarte tensionate cu numeroase media, a lăsat să se înţeleagă în noiembrie că ar putea participa, la fel ca şi predecesorii săi republicani şi democraţi.



În cele din urmă miliardarul republican va boicota din nou reuniunea pentru a participa în schimb la o întâlnire sub sloganul "Make America Great Again".



"Dineul corespondenţilor este prea negativ. Mie îmi plac lucrurile pozitive", a declarat Trump vineri dimineaţă în grădinile Casei Albe.



Tradiţia dineului corespondenţilor a început în 1921. Din 1980, toţi preşedinţii au participat la el, cu excepţia lui Ronald Reagan în 1981, care se refăcea atunci după un atentat în care a fost grav rănit.



În timpul unuia dintre aceste dineuri, la care participa ca invitat în 2011, Donald Trump a fost ţinta înţepăturilor lui Barack Obama, pe atunci preşedinte, care a ironizat gustul său pronunţat pentru teoriile conspiraţiei.



Timp de ani de zile, magnatul imobiliarelor a vehiculat o teorie care punea sub semnul îndoielii locul de naştere a lui Barack Obama şi deci legitimitatea sa pentru a conduce SUA.