Donald Trump o dă la întors cu talibanii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a admis, vineri, că există riscul ca insurgenţii talibani să înlăture administraţia din Afganistan după retragerea trupelor americane.

"Fiecare ţară trebuie să îşi poarte de grijă. Te poţi agăţa de mâna cuiva doar în mod limitat", a declarat Donald Trump, citat de Agenţia France-Presse.

Întrebat dacă insurgenţii talibani ar putea ajunge la putere după retragerea trupelor occidentale din Afganistan, Donald Trump a răspuns: "Nu ar trebui să se întâmple, dar este posibil".

"Nu putem rămâne acolo în următorii 20 de ani. Ne-am aflat acolo 20 de ani şi am protejat ţara, dar nu putem fi acolo următorii ani, vor trebui să se protejeze singuri", a continuat liderul de la Casa Albă.

Întrebat despre capacitatea Administraţiei de la Kabul de a se apăra de grupurile insurgente, Trump a precizat: "Nu ştiu. Nu pot răspunde la această întrebare. Vom vedea ce se întâmplă".

Donald Trump a anunţat zilele trecute că a avut o conversaţie telefonică "foarte bună" cu Abdul Ghani Baradar, unul dintre liderii Mişcării insurgenţilor talibani afgani, la câteva zile după ajungerea la un acord care prevede retragerea trupelor americane din Afganistan. "Am vorbit astăzi cu liderul talibanilor. Am avut o conversaţie bună. Am stabilit să nu mai fie violenţe. Vom vedea ce se întâmplă. Am avut de fapt o conversaţie foarte bună cu liderul talibanilor", a declarat Donald Trump marţi seară, la Casa Albă.

Zabiullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al Mişcării talibanilor afgani, a transmis prin Twitter: "Preşedintele SUA Donald Trump a avut o conversaţie prin telefon cu liderul taliban" Abdul Ghani Baradar.

La aproape două decenii după intervenţia militară din Afganistan, Statele Unite au semnat un acord de pace cu insurgenţii talibani. Acordul prevede retragerea totală a trupelor americane şi aliate din Afganistan în cel mult 14 luni şi îi permite lui Donald Trump să onoreze promisiunea electorală de a scoate Statele Unite din "războaiele fără sfârşit". Însă situaţia din Afganistan riscă să scape de sub control dacă insurgenţii talibani nu ajung la un acord politic cu alte facţiuni afgane.

Hibatullah Akhundzada este liderul suprem al talibanilor afgani, în timp ce Abdul Ghani Baradar este confondator al Mişcării talibanilor afgani şi comandant responsabil de relaţii diplomatice.

MEDIAFAX