Donald Trump prezice sfarsitul ziarelor NYT si WP

Publicatiile The New York TImes si Washington Post se vor prabusi in urmatorii sapte ani, crede presedintele american Donald Trump.

"Twitter se debaraseaza in ritm record de fake accounts. Va afecta si New York Times, dar si masina de propaganda a Amazon, Washington Post, care citeaza constant surse anonime care, dupa parerea mea, nu exista. NYT si WP se vor prabusi in urmatorii sapte ani", a spus Trump pe Twitter.

Relatiile presedintelui SUA cu presa de peste Ocean, in special cu ziarele NYT si WP, dar si cu postul de televiziune CNN, au ramas incordate inca din perioada campaniei electorale. Au fost cele mai critice la adresa lui mijloace de informare in masa si favorabile candidatului democrat, Hillary Clinton.

In repetate randuri, Trump a acuzat cele doua cotidiane de stiri fals, iar uneori a reusit chiar sa demonstreze acest lucru. In decembrie 2017, spre exemplu, un ziarist de la Washington Post i-a cerut lui scuze lui Trump, dupa ce a scris ca in orasul Pensacola seful statului a vorbit in fata unor tribune goale.

Presedintele nu s-a multumit insa cu scuzele exprimate si a cerut concedierea jurnalistului.