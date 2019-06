Donald Trump recomandă Londrei un Brexit fără acord

Preşedintele american Donald Trump a recomandat Marii Britanii să părăsească Uniunea Europeană fără acord dacă nu obţine satisfacţie la cererile sale şi să nu plătească factura pentru separare, într-un interviu în Sunday Times, citat de AFP.



"Dacă nu obţineţi acordul pe care îl vreţi, în locul vostru eu aş părăsi" masa negocierilor, a spus Trump, aşteptat într-o vizită de trei zile în Regatul Unit, începând de luni şi care şi-a înmulţit în ultimele zile declaraţiile privind afacerile interne ale Regatului Unit.



"Dacă eram în locul lor, eu nu aş plăti 50 miliarde de dolari", a adăugat el, referindu-se la reglementarea angajamentelor asumate de Marea Britanie în cadrul bugetului plurianual european în curs (2014-2020), care acoperă şi perioada de tranziţie prevăzută de acordul de separare încheiat în noiembrie între Londra şi Bruxelles.



Guvernul britanic a propus o sumă cuprinsă între 40 şi 45 de miliarde de euro, cifre neconfirmate din partea UE.



Pe de altă parte, preşedintele american a estimat că Londra a comis o "eroare" neimplicându-l pe Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, câştigător al alegerilor europene în Regatul Unit, în negocierile cu Bruxellesul.



"Îmi place mult Nigel. Are mult de oferit", a spus el.



Estimând că Londra trebuie să părăsească UE în acest an - "trebuie ca ei să o facă" - el a promis încheierea rapidă a unui acord de liber-schimb între SUA şi Regatul Unit de îndată ce aceasta s-ar face. "Avem potenţialul de a fi un partener comercial incredibil pentru Marea Britanie. Se face puţin în raport cu ceea ce s-ar putea face cu Regatul Unit... Cred că mult mai mult decât cu Uniunea Europeană", a afirmat Donald Trump.



Guvernul conservator al Theresei May a trebuit să amâne data Brexitului, prevăzută iniţial pentru 29 martie, la 31 octombrie cel mai târziu, pentru că nu reuşit să-i convingă pe deputaţii britanici să-i voteze acordul de separare.



În urma eşecului său de a pune în aplicare Brexitul, la trei ani de la referendumul care l-a decis, premierul britanic a anunţat săptămâna trecută că va demisiona din funcţie la 7 iunie.



Într-un interviu acordat tabloidului The Sun sâmbătă, Trump şi-a exprimat sprijinul pentru fostul ministru de externe Boris Johnson pentru a-i succede în funcţie Theresei May. "Boris ar face o treabă foarte bună!", a spus el, "cred că ar fi excelent".



Până în prezent în competiţia pentru succesiunea Theresei May s-au înscris 13 candidaţi.

