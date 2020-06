Donald Trump și Joseph Biden se contrează pe tema protestatarilor

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reafirmat, marţi după-amiază, apelul la o intervenţie dură a forţelor de ordine pentru dispersarea protestatarilor, fiind criticat dur de Joseph Biden, candidatul democrat în scrutinul prezidenţial, informează agenţia Associated Press.

"New York, mobilizaţi Garda Naţională! Vă distrug persoanele de joasă speţă şi rataţii. Acţionaţi rapid! Nu faceţi greşeala oribilă şi mortală pe care aţi făcut-o la centrele de îngrijire a vârstnicilor", în cursul pandemiei, a declarat Donald Trump prin Twitter.

Garda Naţională a fost mobilizată în 29 de state americane, în contextul protestelor violente izbucnite după moartea unui bărbat de culoare, George Floyd, ucis de poliţişti în Minneapolis (statul Minnesota). În statul New York nu a fost mobilizată Garda Naţională. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat că nu vrea Garda Naţională, iar guvernatorului statului, Andrew Como, a spus că nu o va mobiliza împotriva voinţei primarului. Pe fondul violenţelor, interdicţiile de circulaţie pe timp de noapte au fost prelungite în oraşul New York până la sfârşitul săptămânii.

Joseph Biden, cel mai probabil candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din noiembrie, a denunţat "narcisismul" lui Donald Trump şi a cerut reformarea poliţiei, pentru evitarea utilizării excesive a forţei şi a incidentelor rasiste. "Preşedintele este parte a problemei şi o accentuează", a acuzat Biden.

(sursa: Mediafax)