Donald Trump spune că îi pare rău pentru premierul demisionar britanic Theresa May

Preşedintele american Donald Trump a mărturisit că îi pare rău pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care şi-a anunţat vineri demisia, relatează AFP.



"Îmi pare rău pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, înainte de a pleca într-o deplasare în Japonia.



"Ea a muncit din greu, este foarte puternică", a adăugat Trump, care totuşi în ultimele luni nu s-a ferit să critice modul în care Theresa May a gestionat spinoasa problemă a dosarului Brexit.



Theresa May a precizat că va demisiona din funcţia de şefă a Partidului conservator - şi deci a guvernului - pe 7 iunie, exprimându-şi "regretul profund că nu am reuşit să pun în aplicare Brexitul".



Ea se va afla încă în reşedinţa de pe Downing Street 10 cu prilejul vizitei de stat la Londra a preşedintelui Trump, care se va deplasa în Europa la începutul lui iunie, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia.AGERPRES