Două incendii de vegetație din California s-au extins la peste două treimi din suprafața Los Angeles

Două incendii care se propagă cu repeziciune în nordul Californiei s-au extins la peste două treimi din suprafaţa Los Angeles, context în care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare, relatează Reuters.



Cele două incendii numite împreună "Complexul Mendocino" fac ravagii în comitatele Mendocino, Lake şi Colusa, la circa 145 km de San Francisco. Incendiile numite River şi Ranch s-au extins şi ele la 82.675 de hectare până sâmbătă seară şi sunt considerate a fi controlate în proporţie de 32%, potrivit Cal Fire.



Complexul Mendocino este considerat acum cel de al şaselea cel mai mare incendiu din istoria Californiei. Patru dintre cele mai mari incendii din istoria acestui stat s-au declanşat după 2012.



În acest an, incendiile din California au ars mai multă vegetaţie mai devreme în "sezonul incendiilor" decât de obicei, a declarat directorul Cal Fire, Ken Pimlott, în cadrul unei conferinţe de presă de sămbătă.



Până săptămâna trecută, incendiile din California au devastat 117.300 de hectare, mai mult decât dublul mediei pe ultimii cinci ani pentru aceeaşi perioadă, potrivit Cal Fire.



Complexul Mendocino acoperă o suprafaţă reprezentând 71% din mărimea Los Angeles. Cele două incendii au forţat evacuarea a peste 20.000 de locuitori şi au distrus peste 100 de structuri.



Complexul Mendocino are şanse să devină chiar mai mare decât incendiul Carr, aflat la 160 km spre nord-est, care a provocat moartea a şase oameni şi a distrus 1.500 de structuri.



Pompierii au reuşit până sâmbătă seară să izoleze circa 41% din incendiul Carr, întins pe circa 58.680 de hectare, iar autorităţile le-au permis unora dintre evacuaţi să se întoarcă la casele lor, a precizat Cal Fire.



Ambele zone rămân sub avertisment de cod roşu emis de Serviciul meteorologic naţional pentru vânturi puternice, umiditate scăzută şi temperaturi de până la 32 de grade Celsius, condiţii care pot alimenta extinderea incendiilor.



Până în prezent în acest an, incendiile de pădure din SUA au devastat două milioane de hectare, mult peste media pe ultimii zece ani, potrivit Centrului naţional interagenţii pentru incendii.

AGERPRES