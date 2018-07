Grecia: Mati, orasul fantoma, simbol al solidaritatii umane!

Scoala din Rafina, din vecinatatea orasului Mati, nu departe de Atena, zumzaie de forfota zecilor de voluntari veniti aici sa-i ajute pe supravietuitorii cumplitelor incendii de luni. "O vedeti pe tanara aceea? Casa i-a ars, totul a ars, dar ea e aici, zi si noapte, alaturi de noi", spune Anastasios Moustikadis aratand spre o adolescenta care aranjeaza sticlele cu apa.

In varsta de 40 de ani, Anastasios a transformat scoala intr-un fel de depozit pentru ajutoarele donate. Si el a pierdut pe cineva, un prieten, in flacarile care au mistuit Mati. "Duminica e inmormantaea. Ma duc. Este singura pauza pe care mi-o acord", a asigurat barbatul, intrerupandu-se de fiecare data cand vin alti voluntari. Tineri sau mai putin tineri, ei se ofera sa distrubuie ajutoare folosind propriile masini.

Din primele ore care au urmat tragediei de luni, cand peste 80 de persoane si-au pierdut viata, asfixiati de fum, arsi de vii sau inecati in mare, un vast elan de solitaritate a cuprins intreaga Grecie. "Mati pare o zona de razboi, nu se poate descrie cu vorbe", afirma Zoi Pantelidou, in varsta de 26 de ani, care, incepand de marti, este mereu prezeta la Primaria din Rafina, alt punct de coordonare a ajutoarelor.

Copiii crizei

"Nu pot spune cati sunt, numarul lor creste de la zi la zi", explica Savvas Arapkilis, viceprimarul orasului. Oricum, zilnic se inregistreaza zeci de persoane pe listele de voluntari deschise de municipalitate. "Sunt copiii crizei, stiu ce inseamna solidaritatea si au inteles necesitatea de a actiona impreuna", asigura, la randul lui, Anastasios Moustikadis.

In lunga perioada de austeritate si figurand printre primele destinatii ale migrantilor care debarca pe insule, Grecia s-a sprijinit, in ultimii ani, pe o societate civila tot mai organizata in fata carentelor puterilor publice. Dispensare gratuite, fonduri de medicamente, cantine cetatenesti, activitati benevole pentru refugiati au aparut pretutindeni in tara.

Elanul a fost atat de puternic, incat primarul din Rafina, Evangelos Bournous, i-a rugat pe oameni sa se opreasca, sa nu mai trimita atatea alimente. "Nu putem gestina totul. E pacat de ele. Vom mai avea nevoie", a spus el intr-un apel catre populatie.

"Nu doriti un bax cu apa? Un pachet cu produse?", intreaba o adolescenta adresandu-se unui cuplu de varstnici care, ajutati de alti tineri, incearca sa elibereze locul unde, pana acum cateva zile, se ridica locuinta lor, acum un morman de moloz si scrum. Este a treia echipa de voluntari care le ofera ceva in mai putin de un sfert de ora. "Apa? Nu, nu o refuz. Vor trece, probabil, luni de zile pana cand reteaua de apa va fi din nou functionala", a declarat Sophia Tsaganou Profitou.

Ajutor financiar de la UE

Intre timp, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat ca executivul UE va oferi Greciei asistenţa de specialitate necesară pentru o accelerare a procedurii de accesare a Fondului de solidaritate al UE (FSUE) în contextul situaţiei dramatice cauzate de incendiile.

În prezent, autorităţile elene fac o estimare a pagubelor cauzate de incendii, în baza căreia vor trimite Comisiei cererea pentru obţinerea de fonduri. ''Imediat ce vom constata îndeplinirea condiţiilor necesare pentru utilizarea acestui instrument, suntem gata să facem tot ceea ce este posibil pentru ca o primă tranşă de finanţare să fie plătită cât mai rapid'', a adăugat Corina Creţu.

În plus, odată ce condiţiile de accesare a Fondului de solidaritate sunt îndeplinite, există şi posibilitatea ca Grecia să beneficieze de o rată de co-finanţare de 95% pentru lucrările de reconstrucţie finanţate prin intermediul politicii de coeziune.