Economia Bulgariei, grav afectată de pandemie. Măsuri luate de Executivul de la Sofia

Bulgaria va majora nivelul împrumuturilor din acest an cu 2,36 miliarde de dolari, pentru finanțarea deficitului fiscal. Executiul de la Sofia vrea să acorde sprijin companiilor şi angajaţilor afectaţi de pandemia cu coronavirus, a declarat ministrul de Finanţe, Vladislav Goranov, potrivit Reuters.



Acesta a înrăutăţit prognozele pe acest an, la o scădere de 3%, după ce inițial era prevăzută o creștere de 3,3%. Deficitul bugetar ar putea ajunge la 2,9% din PIB.

"Aceste măsuri au scopul de a garanta că statul dispune de suficiente lichidităţi şi are posibilitatea de a-și menţine principalele funcţii", a spus Goranov.

Măsurile vor trebui aprobate de Parlament.



Plafonul pentru noile împrumuturi a fost majorat la 5,65 miliarde de dolari.

Premierul Boiko Borisov a anunţat că Executivul va cheltui peste 566 milioane de dolari pentru plata unei părți a salariilor muncitorilor în companiile afectate de pandemie.

"Vom revizui bugetul pentru că, această măsură va costa circa 1,5 miliarde leva, deși credă că suma nu va fi suficientă", a spus pri m ministrul bulgar.



Guvernul va plăti 60% din salariu al muncitorilor din companiile care solicită acordarea ajutorului. Însă mediul de afaceri este sceptic întrucât plata contribuţiilor sociale, pe care companiile trebuie să le plătească angajaţilor, nu este inclusă.



Circa 10.000 din circa 3,2 milioane de persoane care lucrează în Bulgaria şi-au pierdut serviciul după izbucnirea pandemiei.



Măsurile pentru protejarea locurilor de muncă fac parte dintr-un pachet în valoare de 4,5 miliarde de leva.