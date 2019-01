El Chapo l-a mituit pe fostul președinte mexican Pena Nieto cu 100 milioane de dolari

Un martor în procesul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, supranumit 'El Chapo', a declarat că acesta i-a dat mită 100 milioane de dolari fostului preşedinte mexican Enrique Pena Nieto, relatează AFP şi Reuters.



'Dl. Guzman i-a plătit o mită de 100 milioane de dolari preşedintelui Pena Nieto?', l-a întrebat avocatul apărării, Jeffrey Lichtman, pe martorul Alex Cifuentes, în cadrul unui proces ce are loc la New York.



'E corect', a răspuns acesta, citat de mai mulţi jurnalişti prezenţi în sala de judecată, menţionând însă ulterior că nu este sigur de suma exactă.



Alex Cifuentes, un traficant de droguri columbian şi un colaborator apropiat al lui El Chapo până la arestarea sa în noiembrie 2013, colaborează acum cu justiţia americană.



Declaraţia acestui martor este prima care îl implică direct pe Enrique Pena Nieto, preşedinte din decembrie 2012 până în noiembrie 2018, căruia i-a succedat în funcţie Andres Manuel Lopez Obrador.



'Mesajul era că Guzman nu avea nevoie să rămână ascuns?', a întrebat din nou avocatul, la care martorul a răspuns afirmativ, precizând că El Chapo a fost cel care i-a spus.



Cifuentes a confirmat astfel public o mărturie culeasă în ianuarie 2016 de anchetatorii americani, cărora le-a vorbit atunci despre această mită.



Potrivit avocatului, columbianul a afirmat atunci că preşedintele Pena Nieto ceruse iniţial 250 milioane de dolari, dar El Chapo a scăzut această sumă la 100 milioane de dolari.



În ianuarie 2016, Cifuentes le-a mai declarat autorităţilor americane că suma i-a fost înmânată preşedintelui mexican în octombrie 2012, prin intermediul unei femei, a mai spus avocatul.



Totodată, cartelul Beltran Leyva - rivalul cartelului Sinaloa condus de El Chapo - l-a mituit pe fostul preşedinte mexican Felipe Calderon (2006-2012) pentru ca acesta să-l protejeze de Guzman, a mai afirmat apărătorul, bazându-se pe transcrierea unor interogatorii ale lui Cifuentes din februarie 2016.



Procesul de la New York, început la 13 noiembrie 2018, era prevăzut iniţial să dureze patru luni, dar s-ar putea finaliza mai devreme. Audierea martorilor acuzării se va încheia la 23 ianuarie.



Potrivit autorităţilor americane, El Chapo a transportat în SUA mai mult de 154 tone de cocaină între 1989 şi 2014, în valoare estimată de 14 miliarde de dolari.



Guzman, în vârstă de 61 de ani, a fost capturat de autorităţile mexicane în februarie 2014, iar 17 luni mai târziu a evadat din închisoare pentru a doua oară, printr-un tunel de un kilometru şi jumătate săpat chiar până în celula sa.



El Chapo a fost extrădat în 2017 în SUA, unde riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

AGERPRES