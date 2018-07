Elon Musk îşi cere scuze pentru comentariile ofensatoare la adresa unui speolog britanic

Fondatorul Tesla Inc, Elon Musk, i-a cerut scuze speologului britanic Vern Unsworth pentru comentariile ofensatoare pe care le-a făcut la adresa acestuia, după operaţiunea de salvare a celor 12 băieţi şi a antrenorului lor dintr-o peşteră inundată din Thailanda, informează miercuri Reuters.



''Acţiunile lui la adresa mea nu justifică acţiunile mele împotriva sa şi, din acest motiv, le cer iertare domnului Unsworth şi companiilor pe care le reprezint în calitate de lider'', a scris Musk pe Twitter. ''Greşeala îmi aparţine în exclusivitate''.



Unsworth, care a avut un rol crucial în operaţiunea de salvare, spus marţi că a fost abordat de avocaţi britanici şi americani şi va solicita consultanţă juridică după ce directorul executiv al Tesla, Elon Musk, l-a atacat pe Twitter.



''Sunt la curent cu scuzele sale şi nu am nimic de comentat'', a declarat Unsworth telefonic pentru Reuters miercuri, după mesajele de pe Twitter ale lui Musk.



Întrebat dacă va ajunge la o înţelegere financiară în această problemă sau va continua să se gândească la o acţiune în instanţă, Unsworth a spus că nu face comentarii.



Întrebat despre modalitatea prin care a aflat despre mesajul de scuze al antreprenorului, speologul a răspuns din nou că nu doreşte să comenteze.



Musk, director executiv al fabricantului de maşini electrice Tesla Inc, a oferit echipei de intervenţie un minisubmarin construit de compania sa din domeniul industriei spaţiale SpaceX care să ajute la salvarea băieţilor şi a antrenorului acestora din labirintul peşterii inundate.



Echipa de intervenţie, din care făceau parte şi scufundători de elită, i-au respins propunerea, incidentul fiind urmat de un schimb dur de replici după ce CNN l-a citat pe Unsworth spunând că submarinul ''nu are nicio şansă de a ne fi folositor'' şi că este ''doar o strategie de PR''.



Musk a dat replica pe Twitter: ''Vom face un (video) cu minisubmarinul care ajunge până la peştera 5 fără probleme. Îmi pare rău, "pedo guy", o cauţi cu lumânarea''. Mesajul de pe Twitter a fost ulterior şters.



Antreprenorul a scris, într-un mesaj postat pe Twitter miercuri, că afirmaţiile au fost făcute ''la nervi, după ce domnul Unsworth a spus mai multe neadevăruri şi a sugerat că particip la un act sexual cu minisubmarinul, care a fost construit ca un act de bunăvoinţă şi potrivit specificaţiilor liderului echipei de scufundători''



Băieţii, cu vârste între 11 şi 16 ani, urmează să părăsească miercuri spitalul din Chiang Rai şi să susţină o conferinţă de presă în aceeaşi seară.