Elon Musk s-a oferit să producă sisteme de ventilație pentru bolnavii de coronavirus

Șeful Tesla, Elon Musk, s-a oferit să fabrice sisteme de ventilație pentru bolnavii de coronavirus care au dificultăți de respirație, în contextul în care autoritățile americane au lansat un apel pentru donarea de măști respiratorii.

„Vom produce sisteme de ventilație pentru bolnavi, dacă este nevoie”, a scris Elon Musk pe Twitter. Sute de utilizatori Twitter au salutat oferta lansată de fondatorul SpaceX și Tesla.

We will make ventilators if there is a shortage