Elton John şi Emmanuel Macron, ţinându-se de mâini, au cerut o mobilizare internaţională împotriva SIDA

Preşedintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel pentru o mobilizare internaţională în lupta contra SIDA, cu obiectivul declarat de "a salva 16 milioane de vieţi", în cadrul unei apariţii alături de cântăreţul britanic Elton John la evenimentul Fete de la Musique, organizat vineri seară la Palatul Elysees, informează AFP.



Cu ocazia evenimentului Fete de la Musique, preşedintele Republicii Franceze i-a înmânat artistului britanic Legiunea de Onoare. După acea ceremonie protocolară, Elton John şi Emmanuel Macron s-au îndreptat spre peluza Palatului Elysees, ţinându-se de mâini, în faţa celor aproximativ 2.000 de persoane prezente în curtea palatului prezidenţial din capitala Franţei pentru a asista la concertele programate vineri seară, potrivit site-ului lci.fr.



"SIDA încă există, încă loveşte şi continuă să progreseze", a declarat preşedintele Macron într-o scurtă alocuţiune.



"Avem, deci, enorm de multe lucruri de făcut pentru a continua să îi convingem pe oameni că trebuie să se protejeze, că SIDA nu este doar o boală a generaţiei trecute, ci şi a tinerilor de astăzi", a adăugat Emmanuel Macron.



"Peste tot în lume, SIDA, tuberculoza şi malaria afectează încă milioane de persoane, cu o inegalitate copleşitoare, întrucât, cu cât eşti mai sărac, cu atât eşti mai afectat", a adăugat preşedintele francez, prezent alături de starul britanic pe podiumul amenajat în faţa jurnaliştilor.



El a îndemnat comunitatea internaţională să se mobilizeze pentru ca următoarea conferinţă trienală organizată de Fondul de luptă contra SIDA, tuberculozei şi malariei, care va avea loc pe 10 octombrie la Lyon, să poată să strângă peste 13 miliarde de dolari pentru următorii trei ani şi să depăşească astfel suma colectată cu ocazia conferinţei similare ce a avut loc în 2016 în Canada.



"Este simplu, ne aflăm într-un moment critic. Pentru că nu ştim dacă vom obţine banii necesari pentru următorii trei ani", a avertizat Emmanuel Macron.



"Am nevoie de voi pentru a salva 16 milioane de vieţi", a continuat preşedintele francez, reamintind că Fondul a reuşit să salveze 27 de milioane de oameni după înfiinţarea sa, în 2002.



Înainte de această declaraţie comună, Emmanuel Macron i-a înmânat Legiunea de Onoare cântăreţului Elton John în vârstă de 72 de ani, despre care a spus că reprezintă "o legendă". Ceremonia a avut loc în prezenţa unui grup de 20 de apropiaţi ai starului britanic, printre care s-au aflat soţul acestuia, David Furnish, şi cei doi copii ai cuplului.



"Acest angajament pentru muzică şi pentru lupta contra SIDA reprezintă povestea vieţii tale, dragă Elton", a mai spus preşedintele Franţei, adresându-se artistului britanic.



Pe podiumul amenajat la Palatul Elysees, Elton John, care a purtat ochelari cu lentile portocalii şi o haină pe spatele căreia era inscripţionat mesajul "Bennie and the Jets" - titlul uneia dintre piesele sale -, a declarat că are "o profundă poveste de iubire cu Franţa" şi a mulţumit acestei ţări pentru angajamentul ei "în bătălia contra SIDA", îndemnându-i pe oficialii francezi să continue această luptă.

