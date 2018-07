Emisarul lui Viktor Orbán în România: „Să se răspundă problemei Trianon”

Preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, a făcut declaraţii controversate, la Băile Tuşnad, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară. El afirmă că proiectul european trebuie să dea un răspuns corect problemei Trianon.

Nemeth Zsolt a afirmat că dacă nu se răspunde la vechea nemulţumire a Ungariei privind Tratatul de la Trianon nu se mai poate vorbi despre un proiect comun, arătând că există comunităţi naţionale care sunt consecinţa unor astfel de moşteniri istorice, iar statele naţionale trebuie să găsească o soluţie comună. “Este vorba, printre multe altele, şi despre Trianon şi dacă acest proiect european nu reuşeşte să dea un răspuns corect problemei reprezentate de Trianon, atunci din păcate nu mai putem vorbi despre niciun proiect comun, nu? Pentru că e o problemă europeană acest Trianon şi trebuie să găsim împreună o soluţie. Pentru că aceste comunităţi şi multe alte comunităţi există tocmai din cauza acestor moşteniri istorice. Şi noi, statele naţionale, trebuie să găsim o soluţie comună, trebuie să avem o coordonare, o armonizare în acest sens a ideilor, proiectelor noastre”, a declarat Nemeth Zsolt.

Fostul şef SIE: Fără răzbunare!

Prezent la dezbatere, fostul premier al României şi fost şef al Serviciului de Informaţii Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat, referindu-se la declaraţia lui Nemeth Zsolt, că Uniunea Europeană nu a fost construită pentru a răzbuna istoria, ci este un proiect care construieşte pacea, iar privirile blocate în trecut nu duc spre viitor. „Eu cred că UE nu a fost construită pentru a răzbuna o istorie demult trecută şi, sigur, pentru toate naţiunile europene, traumatică. Cele două mari conflagraţii mondiale au lăsat urme adânci în memoria istorică a tuturor statelor europene şi nu numai. Eu cred că proiectul UE nu e un proiect care răspunde istoriei decât într-un singur fel: să nu o mai repetăm. Este un proiect care construieşte pacea şi care în egală măsură nouă, celor care am fost sub regimuri totalitare, ne-ar garanta că aproape 60 de ani de comunism, de exemplu, nu s-ar mai putea repeta”, a spus Ungureanu.

Tratatul de la Trianon semnat în 4 iunie 1920 la Grand Palace de Trianon de la Versailles (Franţa), după Primul Război Mondial, consfinţeşte unirea Transilvaniei şi Banatului cu România.