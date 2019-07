Erdogan, părăsit de un alt aliat din partid

Fostul viceprim-ministru turc Ali Babacan şi-a anunţat luni demisia din Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP) al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, citând 'diferenţe profunde' faţă de conducerea formaţiunii şi subliniind că Turcia are nevoie de o nouă viziune, transmite Reuters.

Potrivit unor apropiaţi, Ali Babacan şi fostul preşedinte turc Abdullah Gul intenţionează să lanseze în acest an un nou partid, ceea ce ar putea eroda şi mai mult sprijinul faţă de Erdogan după înfrângerea răsunătoare suferită de AKP în alegerile pentru primăria Istanbulului luna trecută.

'În condiţiile actuale, Turcia are nevoie de o viziune complet nouă pentru viitorul său. Există o nevoie de analize corecte în toate domeniile, de dezvoltarea de noi strategii, planuri şi programe pentru ţara noastră', a subliniat Babacan într-un comunicat.

'A devenit inevitabil să începem un nou efort pentru prezentul şi viitorul Turciei. Mulţi dintre colegii mei şi cu mine simţim o mare şi istorică responsabilitate în acest efort', a adăugat el, precizând că şi-a prezentat demisia din AKP.

Anunţul său survine după victoria electorală surprinzătoare a lui Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului Republican al Poporului (CHP), care a marcat prima înfrângere la Istanbul în ultimii 25 de ani a partidului preşedintelui Erdogan sau a predecesorilor săi islamişti.

Înfrângerea le-a dat un imbold criticilor din AKP care dădeau de înţeles de mai mulţi ani că ar putea forma un nou partid.

Ali Babacan a fost ministru al economiei şi şef al diplomaţiei în primii de guvernare a AKP, după care a deţinut funcţia de vicepremier, între 2009 şi 2015.

Abdullah Gul a fost preşedinte al Turciei din 2007 până în 2014, când în funcţie i-a succedat Erdogan.

AGERPRES