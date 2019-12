Erupție vulcanică în Noua Zeelandă. 5 morţi, circa 20 de răniţi grav şi 8 dispăruţi

Un paramedic ajuns pe White Island (Insula Albă) din Noua Zeelandă pentru a ajuta victimele erupţiei vulcanice a declarat marţi că ceea ce a văzut pe insulă a fost o ''experienţă şocantă'', asemănând scena cu recenta miniserie de televiziune ''Chernobyl'', relatează Reuters.



''Totul era acoperit de cenuşă. A fost o senzaţie destul de copleşitoare'', a povestit Russell Clark pentru Television New Zealand (TVNZ).



Paramedicul de terapie intensivă lucrează în cadrul serviciului de urgenţă Auckland Westpac Rescue Helicopter şi a fost trimis la Whakatane pentru a ajuta în cadrul operaţiunilor de salvare. Whakatane, situat pe coasta estică a Insulei de Nord, este baza principală pentru tururi către Insula Albă, la aproximativ 50 kilometri distanţă.



Clark a declarat că în timp ce se deplasau pe calea aerului către insulă au primit relatări cu privire la existenţa unor victime şi a mai multor pacienţi aflaţi în bărci, iar când a ajuns la faţa locului a văzut un elicopter puternic avariat. ''Primisem actualizări de stare, aşa că ştiam că există a spus pacienţii cu risc înalt, pacienţi foarte critici'', a spus el adăugând că nu au găsit găsit niciun supravieţuitor pe insulă.



Dintre cele 47 de persoane aflate pe insulă sau în apropierea acesteia la momentul erupţiei de luni, cinci au decedat, iar alte 31 au fost rănite, multe fiind în stare critică, notează DPA.



Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Pete Watson, a declarat presei că este posibil ca nu toţi pacienţii să supravieţuiască. 27 de persoane au suferit arsuri pe cel puţin 30% din suprafaţa corpului, iar numărul pacienţilor aflaţi încă în stare critică este ''în jurul cifrei 20'', a indicat el.



În urma erupţiei, opt persoane au fost date dispărute, presupuse decedate la o zi după evenimentul tragic. Turişti din Australia, Statele Unite, Marea Britanie, China şi Malaysia, precum şi din Noua Zeelandă se numără printre persoanele dispărute, a declarat presei premierul Jacinda Ardern.



''Amploarea acestei tragedii este devastatoare'', a declarat Ardern în Parlament.



Poliţia din Noua Zeelandă a anunţat marţi deschiderea unei anchete, informează agenţia DPA. De asemenea, autoritatea neozeelandeză de reglementare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă Worksafe a deschis o anchetă.



Erupţia a fost neaşteptată, însă nu neobişnuită, a explicat luni un specialist. ''Erupţii bruşte, neaşteptate, ale unor vulcani precum (cel de pe) Insula Albă, se pot produce în orice moment'', a declarat Shane Cronin, vulcanolog la Universitatea din Auckland, citat de Australia Science Media Centre.



Serviciul de monitorizare GeoNet a ridicat nivelul de alertă pentru vulcanul de pe Insula Albă în luna noiembrie din cauza unei intensificări a activităţii vulcanice.



Săptămâna trecută, un vulcanolog GeoNet, Brad Scott, a declarat în cadrul unui raport că activitatea vulcanică moderată a continuat pe White Island, fiind observate degajări substanţiale de gaze şi aburi.



În timp ce sistemul Geonet monitorizează activitatea vulcanului, insula este privată, iar operatorii turistici sunt cei care decid când se vizitează vulcanul.



Paul Quinn, preşedintele White Island Tours, a declarat pentru Radio New Zealand că nivelurile de alertă din zona vulcanului emise în ultimele săptămâni nu au atins pragul operatorului pentru stoparea operaţiunilor, notează DPA.



Vulcanul de pe Insula Albă, unul dintre cei mai activi din Noua Zeelandă, a erupt luni la ora locală 14:11 (1:11 GMT). Potrivit vulcanologilor, norii de cenuşă au ajuns la o înălţime de până la 3.658 metri.



Cea mai recentă erupţie letală a vulcanului de pe White Island a avut loc în anul 1914 când au murit 12 lucrători într-o mină de sulf.



Peste 10.000 de persoane vizitează vulcanul în fiecare an.

