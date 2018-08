Este prea devreme ca Trump sa fie scos din calcul!

Nu, cariera politica a presedintelui Statelor Unite nu se apropie de sfarsit, afirma cu tarie Financial Times, in contextul in care fotul sef al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, si avocatul personal al liderului de la Casa Alba au fost, practic, declarati infractori.

In cazul lui Manafort, verdictul dat arata, in opinia FT, ca procurorul special Robert Mueller a abordat corect investigatia de care se ocupa, adica dosarul implicarii Rusiei in prezidentialele din 2016, astfel ca presedintelui Trump ii va fi acum si mai greu sa puna capat anchetei.

E adevarat, Mueller nu a ajuns inca la dovezi certe privind legaturile directe dinre campania lui Trump si Rusia, dar elimina activ coruptia din chiar inima sistemului politic american.

Daily Mail publica, la randul lui, analiza fostului corespondent al BBC in America de Nord, Justin Webb, potrivit caruia Trump are probleme dintre cele mai serioase. Iar efectul lor se va resimti in fiecare stat al SUA si in fiecare tara a lumii. Dar ca orice animal ranit, un presedinte ranit poate fi extrem de periculos.

In aceste conditii, preocupat exclusiv de eventualel probleme juridice, Casa Alba va deveni incapabila sa-si pastreze aliatii sau sa tina piept inamicilor. Intr-adevar, numerosi republicani spera ca Trump va iesi din scena, dupa care Partidul republican se va rupe. Asa ceva nu se va intampla insa.

Ganditi-va, ce stim despre Donald Trump? Cand apar probleme, merge la compromis? Isi schimba cursul? Desigur, nu. Acest presedinte este gata sa creeze o noua criza pentru ca toti sa uite de criza precedenta. Prin urmare, este de asteptat o reactie serioasa la cazurile Manafort si Cohen.

Daca Trump decide ca fostul sau avocat detine cu adevarat informatii periculoase despre o intelegere cu rusii, el poate apasa butonul nuclear, crede Justin Webb. Adica pe butonul pe care scrie "Muelller", precizeaza autorul articolului din Daily Mail. Mueller ar putea fi concediat. Ceea ce va transforma insa o criza politica intr-o situatie exceptionala.

Trump mai are o varianta - declansarea unei batalii serioase impotriva Partidului democrat, bazandu-se pe sprijinul total al simpatizantilor sai. Alegerile de la jumatatea mandatului au loc in noiembrie. In mod traditional, perdant este partidul presedintelui, pentru ca sustinatorii sunt multumiti si nu ies la vot, iar adversarii se prezinta la urne.

Dar daca democratii castiga, Trump este amenintat de o procedura de destituire. Un pericol care i-ar putea scoate din casa pe simpatizantii republicanilor. Desigur, cazurile Manafort si Cohen au subrezit pozitiile lui Trump. Dar el nu poate fi, in nici un caz, scos din calcul, concluzioneaza Justin Webb.