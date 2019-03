Euroscepticii britanici protestează în centrul Londrei

Fostul lider al Partidului pentru Independenţa Regatului Unit (UKIP), Nigel Farage, a declarat vineri că intenţionează să se alăture demonstranţilor pro-Brexit din centrul Londrei pentru a marca ziua de 29 martie 2019, stabilită iniţial ca dată a ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, transmite Reuters.



''Am luptat timp de 25 de ani pentru a ieşi din UE. Westminsterul a trădat cel mai mare vot democratic din istoria ţării noastre şi noi nu vom lăsa lucrurile aşa'', a scris Farage pe Twitter.



În prezent analist politic şi membru al Parlamentului European, Nigel Farage a fondat noul Partid pentru Brexit. El a condus un marş de 14 zile prin oraşe din Marea Britanie, plecat din oraşul Sunderland (nord-estul Angliei), punctul de sosire fiind vineri în faţa parlamentului de la Londra.



''Numai o revoluţie ne poate repara acum politica. Nu am cunoscut până acum o asemenea furie faţă de clasa noastră politică'', a declarat Farage pentru cotidianul The Telegraph.



Actualul lider al UKIP, Gerrard Batten, care a fost criticat de Nigel Farage pentru că ar fi transformat UKIP într-un ''partid al activiştilor de stradă'', a lansat un apel la proteste paşnice.



Batten i-a acuzat pe parlamentari că ''sfidează voinţa poporului exprimată la referendumul din 2016''.

