Fermierii din Europa Occidentală, îngrijoraţi de apariţia cazurilor de pestă porcină africană

Pesta porcină africană a ajuns în Europa Occidentală, au confirmat joi autorităţile, după ce doi mistreţi morţi din cauza acestei boli au fost găsiţi în Belgia, ceea ce a provocat îngrijorări în rândul fermierilor din Olanda, Franţa, Germania şi Luxemburg, ţări aflate relativ aproape de locul descoperirii cazurilor, transmit Reuters şi site-ul dutchnews.nl.



Până acum, virusul a fost descoperit în opt ţări din estul UE, precum şi în Ucraina şi în Rusia. Luna trecută, România a confirmat cea mai gravă epidemie de la Al Doilea Război Mondial şi până în prezent, sacrificând peste 250.000 de porci din cauza pestei porcine africane.



Germania, Spania şi Franţa sunt principalii exportatori de carne de porc din UE, blocul comunitar fiind al doilea mare exportator global de carne de porc după China.



Ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner, s-a grăbit să-i reasigure pe fermieri că Executivul ia situaţia în serios.



"Suntem bine pregătiţi", Berlinul comunică constant cu autorităţile belgiene şi cele ale Comisiei Europene, a dat asigurări oficialul german.



Anul acesta, Germania a aprobat o serie de măsuri pentru a preveni extinderea epidemiei, inclusiv interzicerea vânătorii la mistreţi. În iunie, Danemarca a aprobat construirea unui zid de 70 de km la graniţa sa cu Germania ca parte a eforturilor de oprire a extinderii virusului.



"Este o situaţie serioasă pentru Belgia. Urmărim cu atenţie evoluţiile şi verificăm dacă am adoptat suficiente măsuri de prevenţie. Dar nu sunt riscuri crescute pentru Olanda", a afirmat ministrul Agriculturii, Carola Schouten.



Şi ministerul francez al Agriculturii, Stéphane Travert, a făcut joi apel la mobilizare imediată pentru protecţia crescătoriilor de porci, după ce unităţile sanitare din Belgia au confirmat două cazuri de pestă porcină africană la mistreţi.



Stéphane Travert a cerut implementarea imediată a unui plan de acţiune împotriva pestei porcine africane de către prefecţii din departamentele Ardennes, Meuse, Moselle şi Meurthe-et-Moselle, care se învecinează cu Belgia. Planurile prevăd măsuri de zonare, restricţii ale unor activităţi cum ar fi vânătoarea, supravegherea mai atentă a crescătoriilor şi a faunei sălbatice, aplicarea unor măsuri de biosecuritate pentru a evita introducerea virusului în crescătoriile de porci şi măsuri de supraveghere în abatoare.



Intrarea oricărei persoane într-o exploataţie agricolă nu este permisă decât după autorizarea din partea crescătorilor şi cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi securitate biologică necesare, a reamintit ministrul.



Urmărirea traseului cărnii şi a produselor din carne de la porcii infectaţi cu pestă porcină africană este esenţială pentru a stopa răspândirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravieţui în alimentele procesate, a afirmat marţi Matthew Stone, directorul adjunct al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor (OIE), într-un interviu acordat Reuters.



Pesta porcină africană s-a extins rapid în Europa de Est şi în China - cel mai mare producător global de carne de porc - unde apar zilnic noi cazuri la distanţe mari unul faţă de altul.



România, Polonia, Ungaria şi Bulgaria sunt cele mai afectate de pestă porcină africană, autorităţile şi fermierii fiind extrem de îngrijoraţi din cauza ritmului în care se răspândeşte epidemia. Până acum au fost sacrificate în România aproximativ 250.000 de animale din cauza pestei porcine africane.



În România, autorităţile au informat că alimentele transportate de oameni reprezintă, cel mai probabil, sursa contaminării, a explicat Stone, scoţând în evidenţă riscul ca migraţia populaţiei să ducă la răspândirea epidemiei. Mulţi muncitori din România şi Bulgaria traversează frontierele pentru a merge să lucreze în alte state din UE, atraşi de salariile mai ridicate.



"Criza umanitară a migraţiei creează noi riscuri pentru Europa, iar oamenii sunt foarte conştienţi, la fel şi populaţiile de muncitori migranţi care intră legal în aceste state, care menţin legături strânse cu ţările lor de origine, ceea ce atrage după sine vizite şi reîntoarcerea cu alimente", a afirmat directorul adjunct al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor. El a adăugat: "Acesta este un scenariu destul de obişnuit în multe state şi transportarea alimentelor nu poate fi ţinută sub control deoarece este dificil să se realizeze controale adecvate la frontiere pentru toate maşinile şi camioanele şi oamenii care trec graniţa".



Problema transportului este esenţială în Uniunea Europeană, care încearcă să ţină sub control epidemia, fiind deja afectate câteva state din Europa Centrală şi de Est.



"Situaţia din China este extrem de dificilă din cauza răspândirii rapide a maladiei şi a gradului de contaminare al diverselor produse din carne", a declarat Matthew Stone. Acesta a cerut autorităţilor să asigure controale mai stricte la frontiere şi inspecţii amănunţite pentru a stopa răspândirea maladiei.



Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament.



Singurele metode de prevenţie eficiente sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi gestionarea rapidă şi eficientă a posibilelor focare de boală - raportare, restricţii privind mişcarea animalelor, a produselor şi subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile şi controlul circulaţiei animalelor.



Potrivit autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic. AGERPRES