Fiat Chrysler confirmă negocierile de fuziune cu Peugeot Citroen

Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) a confirmat informaţiile privind negocierile de fuziune cu PSA Peugeot Citroen, analiştii considerând că discuţiile reprezintă o încercare a grupului francez de a exploata eşuarea fuziunii dintre FCA şi rivala franceză Renault, transmit Financial Times, MarketWatch şi Reuters.



"Există discuţii în derulare menite să creeze unul din cele mai mari grupuri auto globale", a anunţat Fiat Chrysler, fără a da detalii suplimentare.



Declaraţia vine după ce publicaţia Wall Street Journal (WSJ) informa că Fiat Chrysler negociază cu PSA o potenţială fuziune care ar crea al patrulea producător auto mondial în funcţie de vânzări, cu o capitalizare bursieră de 50 miliarde de dolari. Acordul ar putea fi sub forma unei tranzacţii finanţate exclusiv prin schimb de acţiuni, susţine WSJ citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



PSA şi FCA au mai purtat anul acesta negocieri, înainte ca Fiat Chrysler să propună o fuziune de 35 de miliarde de euro cu Renault.



Marţi, acţiunile Fiat Chrysler au urcat cu peste 7% la Bursa de la New York, după publicarea articolului din WSJ.



Investorii au speculat de câteva luni că Fiat Chrysler este în căutarea unui partener de fuziune, după ce fostul său director general, Sergio Marchionne, a subliniat necesitatea consolidării industriei auto şi a încercat fără succes să încheie un acord cu General Motors (GM), cel mai mare producător auto din SUA.



Conform informaţiilor din WSJ, entitatea combinată va fi condusă de directorul general al PSA, Carlos Tavares, în timp ce preşedintele FCA, John Elkann, va avea aceeaşi funcţie la noua companie.



Deja Fiat Chrysler şi PSa au un parteneriat pe segmentul vehiculelor comerciale.

