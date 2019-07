Finanţistul Jeffrey Epstein, pus oficial sub acuzare pentru exploatarea sexuală a zeci de minore

Finanţistul american Jeffrey Epstein, prieten apropiat al multor politicieni şi celebrităţi, a fost pus oficial sub acuzare luni, la New York, pentru exploatarea sexuală a zeci de minore, informează AFP.



Acest bogat investitor în fonduri speculative, care a fost arestat la New Jersey sâmbătă, la întoarcerea sa din Franţa cu un avion privat, a fost inculpat pentru două capete de acuzare - exploatare sexuală şi conspiraţie asociată exploatării sexuale -, care ar putea să îi aducă o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.



Potrivit actului de acuzare făcut public luni de procurorul federal din Manhattan, el este acuzat că a invitat, din 2002 şi cel puţin până în 2005, mai multe minore - din care unele aveau doar 14 ani - în reşedinţele sale din Manhattan şi Palm Beach, "pentru a participa la acte sexuale cu el, după care le oferea câteva sute de dolari în bani lichizi".



"De asemenea, el le-a plătit pe unele dintre ele pentru ca acestea să recruteze alte fete, cu scopul ca şi cele din urmă să fie abuzate de către Epstein", se afirmă în actul de acuzare.



"Există zeci de victime la New York şi zeci de victime în Florida", a subliniat Geoffrey Berman, procuror din Manhattan, la o întâlnire cu presa.



Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, a fost deja acuzat în Florida în urmă cu mai mult de 10 ani pentru fapte similare.



Dar, în urma unui acord încheiat cu procurorul federal din epocă însărcinat cu acest dosar, Alexander Acosta - în prezent ministrul Muncii din administraţia preşedintelui Donald Trump - a reuşit să evite trimiterea în judecată de către justiţia federală americană.



El a fost condamnat atunci doar pentru fapte minore asociate prostituţiei la nivel statal, ceea ce i-a adus o pedeapsă de închisoare de 13 luni.



Procurorul federal din Manhattan a explicat luni că acordul era valabil doar pentru districtul Florida în care documentul a fost semnat şi că acesta "nu obligă cu nimic din punct de vedere legal" districtul Manhattan.



"Este foarte important pentru victime" ca el să fie astăzi judecat, a subliniat procurorul newyorkez, adăugând că mai multe fotografii cu minore goale au fost confiscate în urma unei percheziţii efectuate weekendul trecut în reşedinţa din Manhattan a magnatului american.



Procurorul Berman intenţionează să îi ceară judecătorului în faţa căruia Jeffrey Epstein urmează să compară luni să nu îl elibereze pe cauţiune, pentru a elimina orice risc de fugă a acuzatului, în contextul în care finanţistul locuieşte în cea mai mare parte a timpului în străinătate.



Jeffrey Epstein, personalitate a lumii mondene americane, se cunoaşte foarte bine cu preşedinţii Bill Clinton şi Donald Trump, dar şi cu prinţul Andrew, unul dintre fiii reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

AGERPRES