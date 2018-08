Fisuri apărute la parbriz la un avion al companiei Air Moldova

Cântăreaţa Demi Lovato s-a adresat fanilor, prin intermediul contului ei de Instagram, pentru prima dată după aparenta supradoză de luna trecută. “Am fost întotdeauna transparentă în legătură cu lupta me...

Uciderea a trei reporteri rusi in Republica Centrafricana, una dintre cele mai sarace tari ale lumii, a facut lumina in ceea ce pare a fi un amplu proiect al Kremlinului de lupta pentru influenta si resurse in...