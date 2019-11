FMI a identificat o economie care va înregistra o creştere de 86% în 2020

Guyana, o ţară cu 780.000 de locuitori care se învecinează cu Brazilia şi Venezuela, va înregistra anul viitor o creştere economică de 86%, după un avans de 4,4% în acest an, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internaţional. Este vorba de un ritm de creştere de 14 ori mai mare decât cel înregistrat de China şi se datorează descoperirii unor uriaşe zăcăminte de petrol în apropierea coastelor Guyanei de către grupul american ExxonMobil în anul 2015.



"Vom trece de la un nivel foarte scăzut la un salt stratosferic" a declarat ministrul de Finanţe din Guyana, Winston Jordan. Potrivit acestuia, Guvernul de la Georgetown intenţionează să utilizeze o parte din banii care îi va primi drept redevenţe pentru a construi autostrăzi care să facă legătura între oraşele de coastă şi zonele slab populate din interiorul ţării, unde se află depozite de aur, diamante şi bauxită.



Potrivit FMI, Produsul Intern Brut de patru miliarde de dolari al Guyanei va creşte până la 15 miliarde dolari în 2024.



Singura ţară vorbitoare de limba engleză din America Latină nu produce în prezent petrol chiar dacă ţara vecină Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Grupul american Exxon a încheiat un parteneriat cu Hess Corp. şi grupul chinez CNOOC Ltd. pentru a dezvolta zăcămintele de petrol descoperite în apropierea coastelor Guyanei. Exxon estimează că luna viitoare va începe să extragă primele cantităţi de petrol iar în 2025 Guyana va produce cel puţin 750.000 de barili de ţiţei pe zi.



Şi alte companii petroliere precum Total SA, Tullow Oil Plc şi Repsol SA au început să caute petrol în apropierea coastelor Guyanei.



Guvernul de la Georgetown se aşteaptă ca veniturile iniţiale de 300 milioane de dolari pe an provenite de pe urma acordurilor de împărţire a profitului şi redevenţe să se dubleze după ce al doilea puţ offshore va începe să producă în 2022. Banii vor merge la un fond suveran pe care Guyana la înfiinţat în acest an şi care va fi utilizat pentru economisire în folosul generaţiilor viitoare, pentru a se proteja de fluctuaţiile preţului petrolului şi pentru a finanţa planurile de dezvoltare, susţine ministrul de Finanţe. AGERPRES