Foametea lovește orașele asiatice în plină expansiune

Sute de milioane de copii şi adulţi în oraşele în plină expansiune din Asia sunt subnutriţi şi vor rămâne în această situaţie fără o planificare urbană "incluzivă şi sustenabilă", au avertizat vineri oficiali ai Naţiunilor Unite, citaţi de Reuters.



Regiunea Asia-Pacific are cea mai ridicată rată globală de urbanizare şi de asemenea peste jumătate din cele 821 de milioane de persoane subnutrite în lume, au declarat patru agenţii ale ONU într-un raport publicat la Bangkok.



"Progresul în reducerea subnutriţiei a încetinit puternic", au declarat şefii regionali ai Organizaţiei ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Programului Alimentar Mondial (PAM) şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).



"În timp ce migraţia din zonele rurale spre zonele urbane continuă să se accelereze, în special în cazul familiilor mai sărace, malnutriţia urbană este o provocare cu care se confruntă multe ţări", au declarat aceştia într-un comunicat.



Foametea la nivel mondial a crescut în 2017 pentru al treilea an consecutiv datorită conflictelor şi schimbărilor climatice, punând în pericol un obiectiv global de a pune capăt flagelului până în 2030, au afirmat Naţiunile Unite într-un raport anterior.



În acelaşi timp, mai mult de unul din opt adulţi este acum obez, cu regiunea Asia-Pacific înregistrând cea mai rapidă creştere a prevalenţei obezităţii infantile, favorizată de accesul mai uşor la alimente procesate bogate în sare, grăsimi şi zahăr.



Urbanizarea rapidă este un factor cheie în ambele, în creşterea nivelurilor de malnutriţie şi a obezităţii, în Asia şi Pacific.



Se aşteaptă ca China şi India, ţările cele mai populate din lume, să reprezinte mai mult de un sfert din creşterea proiectată a populaţiei urbane la nivel mondial până în 2050, adăugându-se aproximativ 690 de milioane de persoane oraşelor lor.



Din punct de vedere istoric, urbanizarea a fost privită ca un semn de transformare socială şi economică, asociate cu standarde mai ridicate de viaţă, inclusiv o mai bună sănătate şi nutriţie.



"Cu toate acestea, dacă nu este bine gestionată, urbanizarea rapidă poate de asemenea conduce la sisteme alimentare disfuncţionale, la subnutriţie şi obezitate ce apar în acelaşi oraş sau chiar în aceeaşi gospodărie", se arată în raport.



"Prin urmare, este important să se asigure că expansiunea rapidă a oraşelor din Asia şi Pacific este planificată într-un mod incluziv, durabil şi sensibil faţă de nutriţie".



Provocarea este exacerbată de creşterea numărului de locuitori trăind în mahalale. Aproximativ o treime din populaţia urbană se află în mahalale cu acces limitat la prestaţii sociale având un impact asupra siguranţei alimentare, nutriţiei şi mijloacelor de subzistenţă.



În plus, pieţele alimentare informale şi vânzătorii stradali ce oferă mese ieftine şi convenabile pentru săracii oraşelor sunt din ce în ce mai mult supuşi atacurilor în multe ţări asiatice, inclusiv Thailanda şi Malaezia.



Politica alimentară urbană din regiune trebuie să ţină cont de transport, infrastructură, locuinţe, educaţie, apă şi salubritate pentru un impact mai mare, se notează în raport.



"Planificatorii urbani trebuie să devină noi parteneri în nutriţie".



"Lumea nu poate atinge ţinta de foamete zero în 2030 dacă Asia şi Pacificul nu conduc" această acţiune, potrivit raportului.

