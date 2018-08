VIDEO. Focuri de armă trase către ambasada SUA din Ankara

Mai multe focuri de armă au fost trase către ambasada SUA din Ankara, fără să existe daune, luni, potrivit oficialilor americani şi turci, în urma tensiunilor care escaladează între cei doi aliaţi NATO, potrivit The Guardian.

Şase focuri de armă au fost trase către ambasadă, luni dimineaţă. Trei gloanţe au lovit poarta de fier a ambasadei şi peretele clădirii, potrivit biroului guvernatorului din Ankara.

Purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA, David Gainer, a confirmat pentru AFP că a avut loc un “incident de securitate”. “Nu a fost raportat niciun rănit şi investigăm detaliile. Mulţumim poliţiei naţionale din Turcia pentru răspunsul rapid”, a mai spus acesta.

Relaţiile dintre cele două ţări au devenit tot mai tensionate după detenţia în Turcia a unui pastor american acuzat de spionaj şi de activităţi “teroriste” timp de un an jumătate. În urma sancţiunilor impuse de SUA împotriva a doi miniştri turci, în luna august, Ankara a aplicat măsuri similare.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y