Ford şi General Electric vor face 50.000 de ventilatoare în 100 de zile

Ford Motor a anunţat că va produce 50.000 de ventilatoare în următoarele 100 de zile la o uzină din Michigan, în cooperare cu unitatea de asistenţă medicală a General Electric, iar apoi va construi 30.000 în fiecare lună, transmite Reuters.

Ford a spus că designul ventilatorului a fost simplificat, este autorizat de General Electric Healthcare şi a fost curăţat de U.S Food & Drug Administration. Acesta poate satisface nevoile majorităţii pacienţilor infectaţi cu COVID-19 şi funcţionează cu presiunea aerului fără a avea nevoie de energie electrică.

Oficialii statelor din SUA, puternic lovite de pandemie au cerut administraţiei Trump şi producătorilor să accelereze producţia de ventilatoare pentru a face faţă unei creşteri a pacienţilor care se luptă să respire.

Spitalele din New York folosesc deja un ventilator pentru doi pacienţi. New Orleans are doar o parte din ventilatoarele de care are nevoie pentru pacienţii infectaţi.

Vineri, preşedintele Donald Trump a declarat că va invoca Defense Production Act pentru a da directive companiilor, inclusiv Ford şi General Motors Co, să producă ventilatoare.

Mediafax