"Forta patrunzatoare" a Rusiei si Chinei!

"Regimurile autoritare de la Moscova si Beijing vor sa preia controlul asupra lumii de idei a planetei", scrie Christopher Waker, intr-un articol publicat in Financial Times si dedicat amenintarii ruso-chineze.

In opinia comentatorului, cele doua puteri "exploateaza transparenta tarilor democratice. O astfel de situatie ne pune in fata mai multor provocari, diferite de cele din perioada razboiului rece, cand astfel de regimuri totalitare nu dispuneau de o atat de ampla paleta de posibilitati de a actiona in interiorul societatilor democratice".

China, spre exemplu, foloseste parghii economice, obligandu-i pe altii sa joace dupa regulile lui, deseori cu scopul de a limita dreptul la libera exprimare. Si, chiar daca informatia devine mult mai accesibila prin intermediul internetului, aceste regimuri au invatat sa contreze lumea ideilor.

Atat in China, cat si in Rusia, statul monitorizeaza sever mediul informational utilizand in acest scop tehnologii digitale pentru consolidarea puternii lor de influenta atat in interiorul tarii, cat si in afara ei, explica semnatarul materialului din FT. "Beijing si Moscova vor sa joace un mare rol pe arena mondiala. Capacitatea lor de a-si extinde influenta reclama formarea de concepte noi care sa descrie adecvat situatiile nou creata", considera Waker.

Potrivit aprecierilor sale, cele doua state au creat un fel de "putere patrunzatoare", asa cum este, spre exemplu, ingerinta rusa in alegerile din alte state sau actiunile Chinei in Australia si Noua Zeelanda, transformate in adevarate poligoane de amestec in treburile interne ale institutiilor politice.

In aceste conditii, "toate editurile, universitatile, mijloacele de informare in masa si toti cei care simt apasarea acestei forte patrunzatoare, trebuie sa-si multiplice eforturile de protejare a normelor democratice. Atata timp cat China si Rusia raman tari fara libertate, unde institutiile independente nu sunt in stare sa traga la raspundere conducerea statului, regimurile autoritare vor continua sa foloseasca noua lor arma - puterea patrunzatoare", concluzioneaza Waker.