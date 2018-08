Fost sef CIA ameninta: "Nu voi tacea!"

Fostul sef al CIA, John Brennan a explicat decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a-i retrage accesul la informatii secrete prin teama de a fi criticat si a declarat ca "nu va tacea".

"Cred ca domnul Trump a procedat astfel, ca si in cazul altora, pentru a inabusi orice critica la adresa lui sau a administratiei sale... Este modul lui de a se razbuna pe mine", a spus Brennan, intr-un interviu pentru MSNBC.

"Presedintele Trump greseste considerand ca, daca imi interzice accesul la informatii secrete, ma determina sa tac", a adaugat el, calificand hotararea lui Trump drept "una motivata politic si menita sa distruga libertatea de expresie. Este o atitudine care ar trebui sa ii ingrijoreze pe toti americanii, inclusiv pe specialistii in spionaj", a apreciat Brennan.

Contactat de NBC, el a aratat ca, de-a lungul activitatii sale la CIA, a vazut asemenea comportamente la tiranii si autocratii din alte tari. "Nu m-am gandit niciodata ca voi vedea asa ceva in SUA", a lansat fostul sef CIA.

Justificandu-si hotarara, Trump a afirmat ca Brennan foloseste accesul la dosare clasate pentru a "presara haos" in jurul administratiei americane. In plus, liderul de la Casa Alba considera ca fostul sef CA utilizeaza date secrete in timpul aparitiilor lui la televizor.