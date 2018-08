Fostul spion rus, Serghei Skripal, nu mai este in viata?

Rudele fostului agent GRU, Serghei Skripal, suspecteaza faptul ca barbatul nu ar mai fi in viata, a declarat pentru agentia rusa RIA Novosti, nepoata acestuia, Viktoria Skripal.

Ultima data, fiica lui Skripal, Iulia, a luat legatura cu rudele sale in ziua de nastere a bunicii, Elena, la sfarsitul lunii iulie. Atunci, tanara a povestit ca tatal ei se insanatoseste, dar ca sufera de traheostomie si ca, deocamdata, nu poate vorbi. Curand insa i se va scoate canula montata si atunci le va da un telefon.

De atunci insa, nici o veste. Potrivit Viktoriei, rudele se tem ca Serghei fie nu mai este in viata, fie starea lui este foarte grava.

"De ce ne-am gandit la asta? Pentru ca Iulia a spus ca peste trei zile tatal va putea suna, ca isi doreste foarte mult sa-i auda pe cei dragi. Noi asteptam, in special bunica, dornica sa-si auda fiul... E un om bun. Isi iubeste mama si daca ar avea posibilitatea, cu siguranta ar da un telefon", a declarat Viktoria Skripal.

Potrivit afirmatiilor sale, straniu este si faptul ca in presa nu exista fotografii cu Skripal, asa cum s-a intaplat in cazul sublocotenentului FSB, Aleksandr Litvienko, otravit la Londra in 2006.

"Tatal lui Litvienko a avut voie sa-si viziteze fiul. Si in presa au aparut fotografii cu el pe patul de spital. Acum, nici o fotografie si nimeni nu a putut nici macar sa intre in spitalul din Salisbury. Personalul este speriat si nu acceptat sa faca fotografii... Nici noi nu suntem lasati. Nu inteleg ce e atat de infricosator daca il vedem?", a spus nepoata fostului agent dublu.