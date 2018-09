FOTO. Autorităţile din Marea Britanie au numit doi suspecţi în cazul otrăvirii cu Noviciok

Poliţia din Marea Britanie a numit doi suspecţi ruşi în cazul otrăvirii lui Serghei Skripal şi Iuliei Skripal cu Noviciok, în luna martie, în Salisbury. Poliţiştii şi procurorii au făcut anunţul miercuri, notează The Guardian.

Poliţia a spus că cei doi suspecţi călătoreau cu paşapoarte reale, ruseşti, sub numele de Alexander Petrov şi Ruslan Boshirov. Aceştia au ajuns în Marea Britanie cu un zbor Aeroflot, cu câteva zile înainte de atac. Procurorii au declarat că există suficiente dovezi ca cei doi să fie arestaţi.

Folosirea unui agent neurotoxic al armatei Rusiei pe teritoriul Marii Britanii a accentuat tensiunile dintre Londra şi Moscova.

Skripal a fost catalogat de către regimul lui Vladimir Putin ca fiind un trădător, pentru că a vândut secrete de stat, iar apoi s-a retras în Marea Britanie.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu