FOTO. Mii de angajaţi Google protestează împotriva hărţuirii sexuale la locul de muncă

Mii de angajaţi din cadrul Google, de peste tot din lume, s-au adunat la intrarea în sediile companiei în semn de protest faţă de comportamentul îngăduitor al Google faţă de executivii acuzaţi de hărţuire sexuală, scrie The Guardian.

Protestele de la sediile Google de peste tot din lume au început la ora 11:00. Primele demonstraţii au început în Tokyo. O imagine de la sediul Google din Singapore surprinde cel puţin 100 de angajaţi care protestează.

First #GoogleWalkout photo coming straight from our office in Singapore where it's 11/1 just after 12p! pic.twitter.com/Ctv3xLE0aH