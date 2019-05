FOTO + VIDEO. Cel puţin 7 persoane au murit din cauza tornadelor din SUA

Cel puţin şapte persoane au murit din cauza celor 100 de tornade care au fost prezente în zona central-vestică din SUA, potrivit oficialilor americani, scrie BBC.

Trei morţi au fost confirmate joi în Golden City, Missouri. Alte două morţi au fost confirmate la începutul săptămânii în Missouri, în timp ce un deces a fost confirmat în Oklahoma şi unul în Iowa.

În ultimele 24 de ore au fost raportate cel puţin 29 de tornade.

O tornadă a lovit capitala statului Missouri, Jefferson City, miercuri seară. “Când a lovit... s-a simţit ca un cutremur”, a spus un rezident, Cindy Sandoval-Jakobsen, pentru CNN. Nu a fost raportat niciun deces.

BREAKING: We’re getting our first look at damage in #JeffersonCity . This Best Western off Highway 54 has downed power lines, tree branches and on overturned truck in its parking lot. @KOMUnews pic.twitter.com/EWXPi6rXwz

@MSHPTrooperF is also in Eldon assisting Eldon Police Department and Miller County Sheriff Department after tonight’s tornado. If you are NOT affected, please stay clear of the area and let first responders do their jobs. #MoWx pic.twitter.com/GxlNmZ3xtl