Franţa: 350 de milioane de euro în piste de biciclete şi bonusuri pentru biciclişti

Autorităţile franceze vor să promoveze deplasarea cu bicicletele prin construirea de piste mai bune rezervate bicicliştilor, acordarea de stimulente financiare celor care aleg să meargă la lucru cu acest mijloc de transport şi adoptarea de măsuri împotriva furtului de biciclete, relatează vineri agenţia Reuters.



Premierul Edouard Philippe a precizat, citat de cotidianul Le Courrier de l'Ouest, că statul va investi circa 350 de milioane de euro pe parcursul a şapte ani în infrastructura pentru biciclişti. Scopul este de a ajuta autorităţile locale să finanţeze trasee care să limiteze discontinuităţile şi să evite intersecţiile periculoase, a spus premierul francez, care urma să anunţe oficial planul vineri seara în oraşul Nantes de pe coasta Atlanticului.



Spre deosebire de majoritatea celorlalte aspecte legate de transport, pistele pentru biciclişti sunt responsabilitatea autorităţilor locale şi nu a celor naţionale, ceea ce face ca aceste piste să fie în cea mai mare parte limitate ca întindere şi doar rareori să facă legătura între localităţi. Organizaţiile bicicliştilor cer de multă vreme îmbunătăţiri în acest sens, deoarece întreruperile de traseu îi fac pe mulţi să renunţe la ideea de a merge la serviciu cu bicicleta.



Olivier Schneider, preşedintele Federaţiei franceze a utilizatorilor de biciclete FUB, a remarcat că suma anunţată de 350 milioane de euro este departe de cea promisă în campania electorală de preşedintele Emmanuel Macron, de 200 de milioane de euro pe an, dar şi-a exprimat speranţa că totuşi municipalităţile vor fi încurajate să proiecteze noi facilităţi pentru biciclişti.



"50 de milioane de euro pe an nu vor transforma Franţa în Olanda, dar este un început", a remarcat Schneider.



În Olanda, aproape 30% din deplasări au loc cu bicicleta, comparativ cu doar 3% în Franţa, cu toate că în Franţa aproape jumătate din aceste deplasări se fac pe o distanţă mai mică de 5 kilometri, a menţionat ministrul francez al transporturilor, Elisabeth Borne.



Premierul francez a mai anunţat că din 2020 funcţionarii publici vor primi un bonus anual de 200 de euro neimpozabili pentru a merge la serviciu cu bicicleta, iar companiile private vor avea opţiunea de a le da angajaţilor lor în acelaşi scop o sumă de până la 400 de euro pe an.



Guvernul francez intenţionează de asemenea să creeze un sistem obligatoriu de inscripţionare a noilor biciclete pentru a preveni furtul şi să introducă ore de ciclism în şcoli.AGERPRES