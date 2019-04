Franța dorește o cale credibilă de ieșire din criza privind Brexitul

Premierul britanic Theresa May trebuie să prezinte o cale clară şi credibilă pentru ieşirea din situaţia tulbure ce învăluie ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru ca Franţa să accepte o amânare a Brexitului, a declarat marţi ministrul francez de finanţe Bruno Le Maire, citat de agenţia Reuters, citată de Agerpres.



''Este nevoie de claritate privind motivul amânării şi cum va facilita el în cele din urmă un acord'', a declarat Le Maire la televiziunea FranceInfo.



Întrebat dacă este inevitabil un Brexit fără acord, dacă premierul May nu reuşeşte, Le Maire a răspuns: ''Prefer un acord. Dar Theresa May ar trebui să ne dea motivele pentru care ea doreşte o amânare, iar aceste motive trebuie să fie credibile''.



Theresa May merge marţi la Berlin şi Paris pentru a se întâlni cu doi mediatori de seamă ai UE, înainte de un summit crucial ce va avea loc miercuri şi la care liderii Uniunii vor lua o decizie în privinţa prelungirii Brexit-ului.