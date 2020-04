Franța modifică examenul de bacalaureat în acest an. Materia va fi recuperată în iunie prin predare intensivă

Franţa modifică examenul de bacalaureat din acest an din cauza suspendării cursurilor în școli, determinate de pandemia cu coronavirus, a anunţat ministrul Educaţiei, Jean-Michel Blanquer, transmite AFP.



Elevii claselor terminale din liceu care trebuiau să susţină bacalaureatul general, tehnologic şi profesional vor fi evaluaţi doar prin intermediul unor verificări continue, care măsoară progresele elevilor în însuşirea noţiunilor predate în timpul cursurilor şi în realizarea temelor pentru acasă.



Va fi adoptată o procedură de predare în regim intensiv în iunie, pentru a recupera materia nepredată în perioada de izolare la domiciliu.



Şcolile, liceele şi universităţile franceze au fost închise la începutul lunii martie.



730.000 de elevi francezi trebuie să susţină examenul de bacalaureat, ale cărui probe finale sunt organizate, în mod tradiţional, în luna iunie.



Pentru bacalaureatul din acest an, vor fi luate în calcul notele obţinute de elevii claselor liceale terminale în timpul celor trei trimestre, fără notele acordate în perioada de izolare la domiciliu. Mai multe comitete de armonizare vor analiza toate dosarele elevilor. Elevii care au obţinut medii sub 5 vor avea dreptul să susţină examene de corigenţă la începutul lunii iulie.



"Este soluţia cea mai simplă, cea mai sigură şi cea mai dreaptă", a precizat Jean-Michel Blanquer, precizând că toţi elevii vor beneficia de cursuri şcolare până în data de 4 iulie.



Este pentru prima dată de la debutul său din 1808, în timpul împăratului Napoleon Bonaparte, când celebrul bacalaureay francez nu va fi organizat în formatul său tradiţional. Nici revoltele studenţilor şi muncitorilor francezi din mai 1968 nu au împiedicat susţinerea examenului de bacalaureat.



Franţa a confirmat până vineri aproape 60.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi a înregistrat 5.387 de decese - al patrulea bilanţ ca amploare din lume.